Стоимость интернета может увеличиться в следующем году

Величина тарифов на домашний интернет, фиксированную связь и платное телевидение может увеличиться в 2024 году на 10-15 % и даже больше, сообщили 23 октября "Известия" со ссылкой на результаты исследования, проведенного агентством TelcomDaily. В ходе опроса большинство топ-менеджеров телекоммуникационных компаний заявили о намерении повысить стоимость своих услуг.

В целом о планах повышения тарифов агентству сообщили 82 % респондентов. Более 43 % из них оценили ожидаемое подорожание в 10-15 % от существующих расценок, еще 13 % руководителей допустили рост на 16 % и выше. Четверть опрошенных предположила, что речь будет идти о подорожании на 3-9 %, а еще 18 % респондентов считают, что тарифы не изменятся.

В числе основных причин возможного подорожания опрошенные называли рост издержек, общее ухудшение ситуации в экономике, а вместе с тем уход западных вендоров с российского рынка. Среди других причин упоминались нехватка квалифицированных кадров и сложности с логистикой и проведением трансграничных платежей.

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