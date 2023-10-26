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Новости 26 октября, 13:20

СК проверяет информацию о грязной и пахучей водопроводной воде в Выборге

фото ЗакС политика СК проверяет информацию о грязной и пахучей водопроводной воде в Выборге

Следователи в Ленинградской области начали процессуальную проверку жалоб, поступивших через электронную приемную и касающихся качества водопроводной воды в Выборге.

Как сообщает информационный центр СК, жителей города не устраивает грязная вода с едким запахом, льющаяся из крана. Проблема не решается уже около двух месяцев, муниципалы помочь в ее решении пока никак не смогли. Отмечается также, что жители домов в связи с качеством воды стали хуже себя чувствовать.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль и затребовал доклад об итогах ее проверки.

фото: пресс-служба СК


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