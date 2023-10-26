Суд запретил польско-российской компании продолжать иск к Газпрому в Швеции

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск "Газпром экспорта" к польско-российской энергетической компании Europol GAZ. Ответчику запретили продолжать судебное разбирательство по иску против "Газпрома" в Стокгольме, на что обратил внимание ТАСС.

Europol GAZ - общая "дочка" Газпрома и польской PGNiG. Ей принадлежит польский участок газопровода, связывающего Ямал со странами Евросоюза. В Швеции компания добивается от российского контрагента возмещения около 220 млн долларов невыплаченного долга за транзит газа и компенсации примерно 1,2 млрд долларов упущенной прибыли из-за прекращения поставок.

Польша перестала покупать российский газ в прошлом году из-за отказа оплачивать его в рублях.

Фото: ЗАКС.Ру