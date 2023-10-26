Бывший чиновник Смольного отделался штрафом по коррупционному делу

Суд согласился с позицией петербургской прокуратуры и вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику Госстройнадзора Юрию Бакуменко. Его уголовное дело состояло из эпизода получения крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК) и злоупотребления служебными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), о чем сообщает надзорное ведомство. Бывший госслужащий должен будет заплатить в бюджет 2 млн рублей штрафа.

В конце 2018 года Бакуменко передали взятку от бизнесмена в размере 650 тысяч рублей. За это вознаграждение он согласился подписать документ, свидетельствовавший об отсутствии нарушений противопожарной безопасности. Проверка коснулась автостоянки в Василеостровском районе.

В 2020 году чиновник, вопреки имевшимся нарушениям противопожарной безопасности, принял строительные работы в Калининском районе. Его подпись осталась под документом о соответствии нового многоэтажного гаража проекту.

Фото: ЗАКС.Ру