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Новости 13:48

В квартале новостроек на правом берегу Невы появился детский сад

фото ЗакС политика В квартале новостроек на правом берегу Невы появился детский сад

Активно застраивающаяся Архивная улица в Невском районе Петербурга получила новый объект социальной инфраструктуры. Чиновники из Госстройнадзора санкционировали введение в эксплуатацию детского сада по адресу Архивная улица, дом 3, корпус 2, строение 1.

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 воспитанников, которых разобьют на восемь групп. В нем созданы бассейн, музыкальный и физкультурный залы.

Прилегающую территорию озеленили, благоустроили и оборудовали площадками для игр и спортивных упражнений.

фото: gov.spb.ru


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