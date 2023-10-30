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Новости 10:09

Полиция Петербурга изъяла почти 1000 литров алкоголя из магазинов и баров города

фото ЗакС политика Полиция Петербурга изъяла почти 1000 литров алкоголя из магазинов и баров города

Петербургская полиция провела рейды в ресторанах и продуктовых магазинах, торгующих алкоголем, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности правоохранители изъяли почти 1000 литров алкоголя, а 360 литров имеют признаки поддельной продукции.

В Невском районе города у 5 заведений, торгующих алкоголем, были выявлены нарушения. Рестораны имели лицензии только на продажу слабоалкогольной продукции, но предлагали широкий ассортимент напитков, а где-то не было никакой лицензии вообще.

Также проверили продуктовые магазины. В Калининском, Петродворцовом, Невском и Красносельском районах некоторые магазины работали без нужной документации. 

В отношении работников, торгующих алкоголем без лицензии, были составлены административные протоколы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти


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