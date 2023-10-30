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Суд назначил условный срок судмедэксперту, который занимался делом историка Олега Соколова

фото ЗакС политика Суд назначил условный срок судмедэксперту, который занимался делом историка Олега Соколова

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении судмедэксперта Виктора Василенко по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), об этом 30 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что Виктор Василенко в должности заведующего судебно-медицинским отделом судмедэкспертиз трупов СПб ГБУЗ "БСМЭ" утвердил систему, при которой вскрытие умершего и передача его родственникам проводились быстрее. 

За такую услугу в бюро брали 6900 рублей. Василенко заранее знал, что его специалисты проводят исследования медленно, поэтому услуга будет востребована.

Всего бюро с 2019 по 2022 год заключило договоров на общую сумму 166 000 200 рублей, из которых 3 млн получил Василенко. Мужчина вину признал. Суд назначил ему 1,5 года условно и 2 года испытательных работ.

Как уточняет "Фонтанка.ру", Василенко занимался делом бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который расчленил студентку Анастасию Ещенко.

Фото: ЗАКС.Ру


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