Суд назначил условный срок судмедэксперту, который занимался делом историка Олега Соколова

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении судмедэксперта Виктора Василенко по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), об этом 30 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что Виктор Василенко в должности заведующего судебно-медицинским отделом судмедэкспертиз трупов СПб ГБУЗ "БСМЭ" утвердил систему, при которой вскрытие умершего и передача его родственникам проводились быстрее.

За такую услугу в бюро брали 6900 рублей. Василенко заранее знал, что его специалисты проводят исследования медленно, поэтому услуга будет востребована.

Всего бюро с 2019 по 2022 год заключило договоров на общую сумму 166 000 200 рублей, из которых 3 млн получил Василенко. Мужчина вину признал. Суд назначил ему 1,5 года условно и 2 года испытательных работ.

Как уточняет "Фонтанка.ру", Василенко занимался делом бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который расчленил студентку Анастасию Ещенко.

Фото: ЗАКС.Ру