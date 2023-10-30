Репрессии в СССР спровоцировал "отход от многовековых традиций", заявил Беглов

Отход от принятых традиций спровоцировал гражданское противостояние, которое вылилось в репрессии советского периода, считает губернатор Александр Беглов. Своим мнением он поделился в обращении, выпущенном 30 октября в связи с Днем памяти жертв политических репрессий.

"В этот день мы вспоминаем трагедию наших сограждан, необоснованно пострадавших в послереволюционный период. Отход от многовековых традиций нашего народа привел к гражданскому противостоянию", — говорится в обращении градоначальника.

Рассуждая о памятной дате, Беглов не преминул сослаться на пример президента Владимира Путина. Последний, по его словам, говорил о необходимости помнить о "сложной, тяжелой странице в нашей истории" и принимать меры по увековечению памяти жертв репрессий.

Перечисляя представителей различных слоев советского общества, пострадавших от репрессий, Беглов отдельно сосредоточился на полководцах и военнослужащих, защищавших страну во время Великой Отечественной войны. "В тяжелейший период они все свои силы отдали защите Родины. Для лучших людей личные интересы не могут быть выше интересов Отечества", — высказался он.

Ранее свое обращение в День памяти жертв политических репрессий выпустил спикер городского Заксобрания Александр Бельский.

Летом со своего места на Левашовском кладбище исчез памятник репрессированным полякам. По заявлению вице-губернатора Бориса Пиотровского, неизвестные облили мемориал краской, из-за чего потребовалось его демонтировать для выполнения восстановительных работ. В конце сентября стало известно, что комитет по культуре не будет заниматься вопросом определения статуса табличек "Последнего адреса".

Фото: ЗАКС.Ру