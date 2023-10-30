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Суд перевел экс-главу комитета Ленобласти по ТЭК под домашний арест

фото ЗакС политика Суд перевел экс-главу комитета Ленобласти по ТЭК под домашний арест

Бывший глава комитета Ленинградской области по ТЭК Юрий Андреев дождался смягчения меры пресечения, сообщило 30 октября 47news. Как уточнило издание, решение о переводе экс-чиновника под домашний арест вынес в четверг, 26 октября, Городской суд Петербурга.

Защита Андреева настаивала на отмене решения о продлении содержания его под стражей, именуя его необоснованным и незаконным, рассказали порталу в объединенной пресс-службе судов Петербурга. В итоге суд отменил оспариваемое решение и отправил фигуранта под домашний арест до 7 декабря.

Андреев был задержан в декабре 2022 года по делу о получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ) за помощь подрядчикам в получении контрактов и общее покровительство. В Следкоме оценили величину якобы полученных чиновником и его соучастником взяток в 26 миллионов рублей.

В начале февраля Андреева официально лишили занимаемого поста. Спустя еще два месяца ему также предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Фото: power.lenobl.ru


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