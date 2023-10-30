Депутат МО "Светлановское" Ерешкин выступил на суде по делу Бориса Романова

В Петербурге вернулись к рассмотрению дела Бориса Романова, обвиняемого в "фейках" про армию (ст. 207.3 УК). Сам фигурант находится за границей, поэтому суд начал изучать дело без него. На заседании 30 октября в суде заслушали показания свидетеля - депутата МО "Светлановское" Владимира Ерешкина, который видел и слышал, что активист говорил о военных.

В Выборгском районном суде Петербурга 30 ноября после годичного перерыва снова начали судить местного активиста Бориса Романова за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч.2 ст.207.3 УК), из-за которой ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. О возобновлении производства ходатайствовала прокуратура Выборгского района. В суд явился один свидетель, депутат МО "Светлановское" Владимир Ерешкин. Он присутствовали на заседании муниципального совета в марте 2022 года, на котором, по версии следствия, Романов позволил себе несколько высказываний о ходе специальной военной операции. Романов почти не пропускал собрания депутатов и вел трансляции в своих социальных сетях. В частности, в группе "Соседи Светлановского". Сейчас на нее подписаны 1,7 тысячи человек.

Ерешкин рассказал в суде, что не знакомился с Романовым лично. После избрания в 2019 году он заметил его как активного жителя, который часто посещает заседания муниципального совета. Личной неприязни он к обвиняемому не испытывает, но считает, что его деятельность носит "провокационный характер", а выступления - "агрессивные". Ерешкин также рассказал, как проходило заседание, на котором прозвучали спорные высказывания.

- Романов стал озвучивать свое отношение к происходящим событиям, которые называются специальная военная операция. Озвучил громко, ясно, под видеофиксацию. <...> В полемику я не вступал с этим товарищем на заседании, потому что произошла мгновенная реакция моих коллег, - рассказал Ерешкин.

Судья пыталась узнать, как долго продолжалось заседание. Ерешкин уточнил, что как такого заседания в тот день и не проводилось. Депутаты не смогли приступить к рассмотрению вопросов из-за отсутствия кворума.

- Фактически только послушали Романова? - спросила судья.

- Ну да. Романова все внимательно слушали, я вам скажу, - ответил Ерешкин.

Также Ерешкин высказался о своем личном отношении к высказываниями активиста и его попыткам "политизировать" работу муниципального совета в целом.

- Это недопустимо. В этом месте, в это время… Местное самоуправление не имеет отношения к политике. Оно занимается решением местных вопросов. Романов постоянно несет политику в совет. Политизирует. Недопустимо на мой взгляд. Это мешает работе органов местного самоуправления. <...> Такие фразы для меня, я офицер бывший, 11 лет в армии отслужил, недопустимы. Тем более, если есть позиция государства, внешняя политика государства. Таким образом себя вести недопустимо.

За новостями о спецоперации Ерешкин особо не следит. До него на работе в МЧС доводят некоторую информацию, но самостоятельно сводки он не изучает. Семья, по его словам, его интересует больше.

Представитель гособвинителя уточнил, реагировал ли как-либо Романов на замечания о том, что его высказывания будут подвергнуты правовой оценке. Ерешкин заявил, что никакой реакции у активиста такое замечание не вызвало.

Следующее заседание по делу Романова назначили на 4 декабря. На нем планируется продолжить допрос свидетелей, среди которых числятся и другие муниципалы. В частности, экс-глава МО "Светлановское" Янина Евстафьева.

Последний раз заседание проходило в сентябре 2022 года. На него Романов, незадолго до этого выпущенный из следственного изолятора под запрет определенных действий, не пришел. Романова объявили в розыск, а производство по делу приостановили. Сейчас Романов вместе с семьей находится в Германии. Известие о возобновлении производства по его дело он кратко прокомментировал в своем Telegram-канале: "Ни жарко, ни холодно".

текст и фото Константин Леньков