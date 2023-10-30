Более двух миллионов петербуржцев привились от гриппа

Свыше двух миллионов петербуржцев вакцинировались от гриппа, сообщило 30 октября региональное управление Роспотребнадзора. При этом показатель заболеваемости в городе снизился по итогам прошедшей недели.

Как рассказали в ведомстве, на прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом сократился относительно предыдущей семидневки на 4,2 %. Превышение недельного эпидпорога при этом зафиксировано не было.

В основном существующая заболеваемость обусловлена заражением вирусами негриппозной этиологии. Речь идет об аденовирусах, парагриппе, бокавирусах и риновирусах.

"Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация", — заявили в Роспотребнадзоре. Согласно приведенным данным, по состоянию на понедельник в городе привились от гриппа свыше 2,1 миллиона человек, из которых более 450 тысяч — дети.

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