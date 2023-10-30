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Новости 17:57

Более двух миллионов петербуржцев привились от гриппа

фото ЗакС политика Более двух миллионов петербуржцев привились от гриппа

Свыше двух миллионов петербуржцев вакцинировались от гриппа, сообщило 30 октября региональное управление Роспотребнадзора. При этом показатель заболеваемости в городе снизился по итогам прошедшей недели.

Как рассказали в ведомстве, на прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом сократился относительно предыдущей семидневки на 4,2 %. Превышение недельного эпидпорога при этом зафиксировано не было.

В основном существующая заболеваемость обусловлена заражением вирусами негриппозной этиологии. Речь идет об аденовирусах, парагриппе, бокавирусах и риновирусах.

"Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация", — заявили в Роспотребнадзоре. Согласно приведенным данным, по состоянию на понедельник в городе привились от гриппа свыше 2,1 миллиона человек, из которых более 450 тысяч — дети.

Фото: pixabay


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