Росприродндзор занялся загрязнением участка в Киришах

СЗМУ Росприроднадзора начала проверку по сообщению о загрязнении нефтепродуктами земельного участка в городе Кириши Ленинградской области, об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприродндзора.

По информации очевидцев, территория индустриального парка "Левобережный" была загрязнена нефтепродуктами, что может привести к просачиванию загрязнения в сеть ливневой канализации и далее - в реку Волхов. В результате выездного обследования были обнаружены радужные разводы на почве и запах нефтепродуктов.

Также был найден подземный резервуар, где могут находиться нефтесодержащие отходы. На территории было обнаружено множество бочек и пластиковых емкостей на поддонах. ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" уже отобрала пробы почв для дальнейшего анализа и установления площади загрязнения и собственника участка.

Предположительно, загрязнение связано с деятельностью предыдущего собственника, который не привел территорию в надлежащее состояние. После установления всех обстоятельств управление рассмотрит вопрос расчета вреда, причиненного почвам.

Фото: скриншот видео пресс-службы СЗМУ Росприроднадзора