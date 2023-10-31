"Первая мебельная фабрика" проиграла в суде петербургским антимонопольщикам

В Петербурге завершилось юридическое разбирательство, инициированное компанией "Первая мебельная фабрика". Первоначальные претензии фирмы относились к коммерческой деятельности конкурента, который, по мнению заявителя, в нарушение закона копировал оформление его продукции и товарный знак. Рассмотрев жалобу, петербургское УФАС с этим выводом не согласилось и пришло к другому заключению.

"Товарные знаки компаний выполнены в разных цветовых сочетаниях. Словосочетание "первая мебельная" во всех товарных знаках заявителя является неохраняемым элементом. Словосочетание "первый мебельный" у ответчика является охраняемым элементом", - сообщило 31 октября ведомство.

Спор продолжился в суде, который в первой инстанции согласился с позицией антимонопольщиков и не увидел в действиях конкурента "Первой мебельной фабрики" ничего противозаконного.

Фото: ЗАКС.Ру