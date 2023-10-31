Суд избавил подрядчика РЖД от реального наказания по коррупционному делу

Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Ивана Жукова, чья компания "Дорожный мастер" стала в 2018 году подрядчиком РЖД при ремонте подъездных путей на Финляндском вокзале. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, первоначально фигуранту инкриминировали дачу особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК) и крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК).

Сумма контракта, из-за которого началось преследование Жукова, составила более 2 млн рублей. Для того, чтобы похитить деньги у железнодорожной компании, подсудимый подкупил ее сотрудника, ответственного за технадзор. Взятка составила 190 тысяч рублей. РЖД в результате приняли и оплатили ремонт. При его сдаче и приемке разница в расходах на заявленные и фактически выполненные работы составила 661 тысячу рублей.

Несмотря на то, что Жуков распорядился последней суммой по своему усмотрению, его освободили от привлечения к ответственности за мошенничество. Наказание за дачу взятки составило семь лет условного срока. Вину фигурант признал частично.

Фото: ЗАКС.Ру