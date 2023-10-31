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Суд избавил подрядчика РЖД от реального наказания по коррупционному делу

фото ЗакС политика Суд избавил подрядчика РЖД от реального наказания по коррупционному делу

Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Ивана Жукова, чья компания "Дорожный мастер" стала в 2018 году подрядчиком РЖД при ремонте подъездных путей на Финляндском вокзале. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, первоначально фигуранту инкриминировали дачу особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК) и крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК).

Сумма контракта, из-за которого началось преследование Жукова, составила более 2 млн рублей. Для того, чтобы похитить деньги у железнодорожной компании, подсудимый подкупил ее сотрудника, ответственного за технадзор. Взятка составила 190 тысяч рублей. РЖД в результате приняли и оплатили ремонт. При его сдаче и приемке разница в расходах на заявленные и фактически выполненные работы составила 661 тысячу рублей.

Несмотря на то, что Жуков распорядился последней суммой по своему усмотрению, его освободили от привлечения к ответственности за мошенничество. Наказание за дачу взятки составило семь лет условного срока. Вину фигурант признал частично.

Фото: ЗАКС.Ру


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