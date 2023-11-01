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Новости 12:56

В ЗакС внесли законопроект о продлении моратория на закон о КРТ

фото ЗакС политика В ЗакС внесли законопроект о продлении моратория на закон о КРТ

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о продлении приостановки действия закона о комплексном развитии территорий (КРТ) до 1 января 2025 года. Документ появился в базе парламента, обратил внимание ЗАКС.Ру. 

Закон о КРТ был принят летом 2022 года. Согласно положениям документа, панельные "хрущевки", вне зависимости от их состояния, могут быть снесены для строительства нового жилья. Документ вызвал волну критики от собственников квартир в "хрущевках". В частности, жильцы были недовольны угрозой вынужденного переселения, в том числе в отдаленные районы города. Также их не устраивал порядок выплат компенсаций. 

После замечаний петербуржцев парламент приостановил действие некоторых положений закона о КРТ, без которых норма не может быть применена на территории города. До января 2024 года власти планировали доработать закон с учетом мнения горожан. Пока этого сделать не удалось, парламент сконцентрировался на изменении федерального законодательства о КРТ. 

"Принятие проекта закона связано с необходимостью проработки возможности корректировки федерального законодательства в части совершенствования норм, регулирующих правоотношения при комплексном развитии территории жилой застройки", - говорится в пояснительной записке к проекту о продлении моратория.

Напомним, федеральную законодательную инициативу о поправках в сфере КРТ ЗакС Петербурга утвердил в конце октября. Это вторая попытка внести законопроект на рассмотрение в Государственную думу. Первая окончилась замечаниями о необходимости доработки из Совета законодателей. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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