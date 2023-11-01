В России хотят бороться с фиктивными браками с помощью изменений в миграционном законодательстве

В Государственной думе внесли на рассмотрение изменения в миграционном законодательстве страны, которые должны будут снизить количество фиктивных браков, об этом 1 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Авторами законопроекта стали сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев, Ирина Рукавишникова и депутат Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

Законопроект предлагает выдавать иностранному гражданину разрешение на временное проживание или вид на жительство только в том случае, если лицо состоит в браке с гражданином РФ не менее двух лет. Сейчас срок в законе не закреплен.

Также предлагается выдавать визу иностранным гражданам на срок до года.

Кроме этого, авторы проекта предлагают выдавать ВНЖ и разрешение на временное проживание за рожденного и усыновленного ребенка людям, которые находятся в браке с гражданами РФ.

По мнению авторов, такие меры помогут предотвратить заключение фиктивных браков и фиктивного усыновления.

Фото: ЗАКС.Ру