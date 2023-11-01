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Новости 18:12

Комитет по природопользованию пресек работу свалки у реки Каменка

фото ЗакС политика Комитет по природопользованию пресек работу свалки у реки Каменка

В Приморском районе Петербурга комитет по природопользованию пресек работу нелегальной свалки, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Мероприятия по пресечению незаконной работы свалки проводились при участии УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сброс строительного мусора производился рядом с рекой Каменкой и в полукилометре от Юнтоловского заказника. 

На территории свалки в ходе работы природоохранительных органов были задержаны и изъяты бульдозер и два самосвала.

Также специалисты из ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" отобрали пробы, чтобы оценить класс опасности отходов на несанкционированной свалке.

Фото: unsplash.com


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