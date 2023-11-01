Эмигрировавшего депутата из Ульянки проверят на дискредитацию армии

МВД проводит проверку в отношении депутата МО "Ульянка" Никиты Кириллова из-за его постов на странице "ВКонтакте". Некто пожаловался на них силовикам, заподозрив в постах признаки дискредитации Вооруженных сил. Письмо о начале проверки мундеп опубликовал в своем Telegram-канале 1 ноября. Кириллов покинул Россию после объявления частичной мобилизации.

Жалоба в полицию поступила на публикацию, якобы размещенную год назад, в осенью 2022 года. В обращении указано, что 5 ноября будет вынесено определение о проведении лингвистической экспертизы, которую поручат выполнять сотруднику Санкт-Петербургского государственного университета. Силовики собираются искать признаки дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Статья предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, муниципал уехал из России в Финляндию на следующий день после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Повестка по его адресу пришла через месяц после отъезда.

Ранее в Петербурге оштрафовали бывшего военного за дискредитацию армии в социальных сетях. На него составили сразу 15 протоколов - по одному на каждый пост. Суд учел раскаяние и назначил ему 20 тысяч рублей штрафа.

Константин Леньков / Фото со станицы Никиты Кириллова "ВКонтакте"