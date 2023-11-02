Петербургский ЗакС потратит на охрану до 25 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга ищет поставщика охранных услуг и оператора для вызова группы экстренного реагирования. Оба контракта в сумме могут обойтись бюджету в 25 млн рублей.

До 24,3 млн рублей собираются потратить на наем охранников, которые будут обеспечивать круглосуточную охрану Мариинского дворца, где работают депутаты. Эти деньги потратят лишь на первое полугодие 2024 года. Всего предусмотрено 14 постов, два из которых будут действовать лишь в дни проведения пленарных заседаний парламента. Также контрактом предусмотрена работа досмотровых зон.

Еще до 645 тысяч рублей выделят на централизованную охрану и услуги по вызову группы быстрого реагирования. За эти деньги оператор будет реагировать на срабатывание сигнализации в здании Заксобрания.

Отметим, всего на охрану Заксобрания в 2023 году потратили 41 млн рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС,Ру