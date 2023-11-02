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Новости 2 ноября, 20:58

Суд в Москве оштрафовал Глуховского* за публикацию без плашки иноагента

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал Глуховского* за публикацию без плашки иноагента

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского* за отсутствие упоминания о статусе иноагента в одной из публикаций (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), передает 2 ноября "Медиазона"**. По информации издания, причиной для этого послужил пост литератора в соцсети "ВКонтакте", выпущенный в конце зимы.

Суд взыскал с Глуховского* 50 тысяч рублей. Это максимальное наказание для физлиц по вмененной писателю статье.

Как уточнила "Медиазона"**, протокол на Глуховского* был составлен из-за поста от 27 февраля, опубликованного в его личном паблике. В тексте писатель просил присылать фотографии своих книг, продаваемых в непрозрачной упаковке из-за признания их автора иноагентом.

Протокол на писателя был зарегистрирован судом 10 октября.

Глуховский* был признан иноагентом в октябре прошлого года. В минувшем августе суд заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)


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