Протокол на Глуховского* поступил на рассмотрение столичного суда

Останкинский суд Москвы зарегистрировал административное дело о неисполнении законодательства об иноагентах в отношении писателя Дмитрия Глуховского*, передает 10 октября РИА Новости. Протокол на литератора составлен из-за отсутствия в публикациях сведений об имеющемся у него соответствующем статусе (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дело находится у судьи, дата рассмотрения пока не назначена.

В июне Глуховского* уже штрафовали за аналогичное правонарушение на 40 тысяч рублей. Статус иноагента он получил в октябре прошлого года.

В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил находящегося за рубежом писателя к восьми годам колонии по статье о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено из-за его пацифистских высказываний в одной из социальных сетей.

Также во вторник стало известно о составлении протокола на главного редактора "Медиазоны"** Сергея Смирнова***. Причиной также послужило отсутствие плашки иноагента.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)