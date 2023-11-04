Явлинский отказался пересказывать детали недавнего разговора с Путиным

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский подтвердил информацию о том, что его недавний разговор с президентом Владимиром Путиным не касался выборов, а был связан с военной спецоперацией на Украине. По словам политика, выдержав трехдневный карантин, он донес до Путина мнение о необходимости прекращения огня. Явлинский также предложил себя в качестве парламентера, на что президент ответил молчанием. Другие подробности беседы он приводить отказался.

"Когда на пенсию выйду, я вам расскажу", - произнес 71-летний демократ в интервью YouTube-каналу "Живой гвоздь".

Завершая тему встречи с Путиным, Явлинский добавил, что "разговор был личным" и стал предметом общественного внимания по случайности.

СМИ начали писать о визите основателя "Яблока" в Кремль после публикации Андрея Колесникова в "Коммерсанте", вышедшей 26 октября.

фото: kremlin.ru