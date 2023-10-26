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Новости 26 октября, 20:55

"Яблоко" подтвердило факт встречи Явлинского с Путиным

фото ЗакС политика "Яблоко" подтвердило факт встречи Явлинского с Путиным

Пресс-служба партии "Яблоко" сообщила, что личная встреча основателя партии Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным состоялась в четверг, 26 октября.

Председатель федерального политкомитета партии ознакомил главу государства со своим мнением о военной спецоперации и необходимости начать переговоры о прекращении огня. Два политика также коснулись экономической проблематики.

Предстоящие президентские выборы не стали предметом обсуждения Явлинского и Путина, уверяет пресс-служба "Яблока".

Отметим, что сотрудник "Коммерсанта" встретил Явлинского в Кремле в среду, 25 октября.

фото: kremlin.ru


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