"Яблоко" подтвердило факт встречи Явлинского с Путиным

Пресс-служба партии "Яблоко" сообщила, что личная встреча основателя партии Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным состоялась в четверг, 26 октября.

Председатель федерального политкомитета партии ознакомил главу государства со своим мнением о военной спецоперации и необходимости начать переговоры о прекращении огня. Два политика также коснулись экономической проблематики.

Предстоящие президентские выборы не стали предметом обсуждения Явлинского и Путина, уверяет пресс-служба "Яблока".

Отметим, что сотрудник "Коммерсанта" встретил Явлинского в Кремле в среду, 25 октября.

фото: kremlin.ru