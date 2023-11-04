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Бастрыкин вступился за обманутого петербургского пенсионера и велел завести дело

фото ЗакС политика Бастрыкин вступился за обманутого петербургского пенсионера и велел завести дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал из телесюжета о мошенничестве, с которым столкнулся пенсионер в Петербурге.

Пожилому мужчине позвонили неизвестные и сообщили о некоей компенсации, которая будто бы ему причитается. От него потребовали перевести налог от этой суммы, составивший 150 тысяч рублей. Петербуржец послушался и перечислил злоумышленникам деньги, но никакая компенсация ему не пришла. Обманщики получили от пенсионера более миллиона рублей, которые он откладывал на операцию для жены. 

Для того, чтобы защитить свои права, потерпевший обратился к юристам, которые взяли с него еще 150 тысяч рублей.

Бастрыкин потребовал возбудить в связи с мошенничеством уголовное дело.

фото: пресс-служба СК


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