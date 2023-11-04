Хуснуллин поручил ФАС проверить рост цен на стройматериалы

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин выразил взволнованность в связи с продолжающимся ростом цен на стройматериалы, который он находит необоснованным, передает ТАСС.

"Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли. Это же все влияет на стоимость жилья", - произнес чиновник на выставке-форуме "Россия".

Правительство распорядилось, чтобы ситуацию в субъектах РФ держали на контроле губернаторы. Кроме того, рынок стройматериалов проверит ФАС.

По данным антимонопольщиков, с начала года арматура в среднем подорожала на 25%.

фото: kremlin.ru