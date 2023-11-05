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Новости 11:16

Мероприятия ко Дню народного единства посетили почти 406 тысяч человек

фото ЗакС политика Мероприятия ко Дню народного единства посетили почти 406 тысяч человек

В России почти 406 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях по случаю Дня народного единства в разных субъектах страны, об этом 4 ноября пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"В 1 134 населенных пунктах нашей страны состоялось порядка 1,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 405,6 тыс. человек", – сказала она.

Также Волк добавила, что 12,7 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивали безопасность на праздничных концертах. Кроме этого, на местах работали сотрудники Росгвардии и работники частных охранных организаций.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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