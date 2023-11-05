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Новости 11:46

С вышки сотовой связи в Сестрорецке сняли запрещенный оппозиционный флаг

фото ЗакС политика С вышки сотовой связи в Сестрорецке сняли запрещенный оппозиционный флаг

В Курортном районе Петербурга сняли с вышки сотовой связи бело-лазорево-белый флаг, который использует оппозиция в России и за рубежом, об этом 5 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Флаг заметил накануне днем местный житель. Флаг висел на Левашовском шоссе в Сестрорецке. Этот символ в РФ является запрещенным, так как связан с организацией "Легион "Свобода России"*.

На данный момент правоохранительными органами проводится проверка.

*Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны

 

Фото: ЗАКС.Ру


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