С вышки сотовой связи в Сестрорецке сняли запрещенный оппозиционный флаг

В Курортном районе Петербурга сняли с вышки сотовой связи бело-лазорево-белый флаг, который использует оппозиция в России и за рубежом, об этом 5 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Флаг заметил накануне днем местный житель. Флаг висел на Левашовском шоссе в Сестрорецке. Этот символ в РФ является запрещенным, так как связан с организацией "Легион "Свобода России"*.

На данный момент правоохранительными органами проводится проверка.

*Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны

Фото: ЗАКС.Ру