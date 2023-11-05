В Большом зале филармонии проходит церемония прощания с Юрием Темиркановым

На Комаровском кладбище в Курортном районе проходит панихида по бывшему художественному руководителю Петербургской филармонии Юрию Темирканову, об этом 5 ноября пишет "Интерфакс".

Церемония прощания проходит в Большом зале филармонии с 11 утра. На панихиду пришли дирижер Валерий Гергиев, глава Кабардино-Балканской республики Казбек Коков, актер Вениамин Смехов и многие другие.

"Оркестр филармонии сверкал от вашего звучания. Ваш вклад неоценим, вы сыграли решающую роль. Сегодня мы дадим концерт, прозвучит ваша любимая патетическая шестая симфония Чайковского. Мы также назовем кабинет, который вы занимали, вашим именем. Это лучшая комната в историческом здании Мариинского театра", – цитирует Валерия Гергиева "Коммерсантъ".

На прощании с Темиркановым играет Заслуженный коллектив России под управлением дирижера Николая Алексеева.

Фото: philharmonia.spb.ru