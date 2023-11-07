МТС все-таки отменит плату за безлимитную раздачу интернета

Оператор сотовой связи МТС все-таки отменит плату за безлимитную раздачу трафика на другие устройства, об этом 7 ноября пишет РБК.

Оплата будет отменена для пользователей с предоплаченными пакетами интернета.

На данный момент взимание платы за раздачу интернета убрали другие операторы "большой четверки".

В МТС отметили, что такое решение приведет к росту цен, а также оператору понадобится время на отмену из-за технических особенностей.

Напомним, что в сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала отменить плату за раздачу трафика с телефонов. Три оператора плату решили убрать, однако в МТС заявили, что не ущемляют интересы абонентов.

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