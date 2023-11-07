Суд Петербурга разбирается в принадлежности китайского авто ради бесплатной парковки

Смольнинский районный суд разбирается в принадлежности автомобиля китайского производства из-за желания его хозяйки получить право на бесплатное парковочное место, об этом 7 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Хозяйка китайского автомобиля Voyah Free считает, что у нее электромобиль, а значит она имеет право получить бесплатное парковочное место. Однако комитет по транспорту Петербурга считает, что авто является гибридом, а значит о льготах на парковку не может быть речи.

В мае женщина подала заявление на получение парковочного разрешения, однако получила отказ из комитета по транспорту.

Петербурженка обратилась в суд с просьбой признать отказ незаконным и взыскать финансовые расходы. Также она предоставила заключение эксперта о том, что авто приводится в движение исключительно электродвигателем.

Однако в суде уточнили, что тип транспортного средства определяет уполномоченный регистрирующий орган, а эксперт не является таковым.

Суд женщине отказал, однако она подала апелляционную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд.

Фото: ЗАКС.Ру