Цветы, шарфы и шарики: Как КПРФ отметила 106-ю годовщину революции у "Авроры"

фото Константина Ленькова, ЗАКС,Ру

Коммунисты традиционно отметили годовщину Октябрьской революции возложением цветов к крейсеру "Аврора". Вечером 7 ноября на Петроградской набережной собрались более ста человек. Как прошел "красный день календаря" почти без флагов, но с шариками — смотрите в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

К шести часам в сквере напротив набережной, где свое бессрочное дежурство несет крейсер "Аврора", давший сигнальный выстрел к началу штурма Зимнего дворца 106 лет назад, начали собираться петербуржцы в красных шарфах. Поначалу на месте толпились лишь пожилые люди. Молодые сторонники, комсомольцы подошли чуть позже организованной колонной. Они собирались еще у станции метро "Горьковская". Как и старшее поколение, молодежь пришла в цветах компартии. Некоторые для антуража решили прийти в буденовках, а один молодой человек нарядился в моряка, опоясав грудь чем-то похожим на пулеметную ленту.

Как и в прошлом году, никаких согласований на проведение массового мероприятия Смольный не выдавал. В этот раз коммунисты и не просили. Глава петербургского отделения партии, лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Роман Кононенко рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что особого смысла обращаться к чиновникам за разрешением не видит, пока в городе действует "антиковидное" постановление. Напомним, губернатор Александр Беглов продлил запрет на проведение митингов до конца 2023 года.

Полиция тоже подготовилась к мероприятию. Кроме десятков силовиков, неподалеку стояли два автозака. В основном полицейские пресекали любые попытки выйти на проезжую часть.

Петербургские коммунисты не хотели провоцировать конфликтов и даже призвали своих сторонников воздержаться от больших флагов. Компенсировать отсутствие стягов решили с помощью красных шариков. Депутат Заксобрания предыдущего созыва Ольга Ходунова все равно решила провести этот вечер с большим флагом. Большее полотнище было лишь у "моряка".

- Вот, красная [Ирина] Иванова, между прочим, обратите внимание, - сказала Ходунова корреспонденту ЗАКС.Ру.

Депутат Иванова заявила, что оставила все документы дома и ее можно "забирать". Вероятно, она вспомнила случай 2019 года, когда полиция задержала у "Авроры" нескольких митингующих, включая Ходунову, которая на тот момент была депутатом. Беспартийный член фракции КПРФ Алексей Зинчук (он тоже пришел) по-джентельменски предложил коллеге свое удостоверение, но Иванова отказалась.

Выступления депутатов ЗакСа заняли не больше десяти минут. У "Авроры" собралась почти вся фракция КПРФ (депутат Александр Рассудов среди присутствующих замечен не был — он редко принимает участие в партийных мероприятиях). Кононенко рассказал о борьбе за избирательные права женщин, декретный отпуск и прочих заслугах революционеров, изменивших мир. Его соратница Ирина Иванова говорила о привычной для нее теме — производстве и промышленности. Замглавы фракции в ЗакСе Вячеслав Бороденчик призвал "мобилизовать жизненные ресурсы страны" для противостояния неонацистам.

Дальше все собравшиеся двинулись возлагать цветы к стеле у "Авроры". Затем коммунисты начали разбредаться по набережной. Кто-то в маленьких группах по пять человек распевал "Что тебе снится, крейсер "Аврора".



























Текст и фото: Константин Леньков