Кац* обжаловал назначенный штраф за непредставление отчетности иноагента

Политик Максим Кац* обжаловал назначенный ему штраф за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщило 8 ноября РИА "Новости" со ссылкой на Хорошевский суд Москвы. Жалоба оппозиционера поступила в судебную канцелярию накануне.

"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", — поведали информагентству в суде.

В конце октября Хорошевский суд признал Каца* виновным в непредставлении в Минюст отчетности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) и оштрафовал на 50 тысяч рублей. В реестре иноагентов его имя находится с июля 2022 года.

В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца* к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Сам оппозиционер находится за пределами России.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру