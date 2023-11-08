ЗакС за соцвыплаты и против идей "Яблока"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 ноября одобрило в первом чтении проекты по введению и расширению выплат семьям с детьми и ветеранам Великой Отечественной войны. Неудачу же в очередной раз претерпели инициативы "Яблока". Одну исключили из повестки в самом начале заседания, по второй большинство просто не стало голосовать.

В первую очередь на заседании 8 ноября депутаты решили заняться проектами по социальным выплатам. Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко рассказал об идее правительства законодательно закрепить ежегодные выплаты ко Дню Победы. Сейчас их устанавливают отдельным постановлением.

Выплачивать власти хотят по 10 тысяч участникам Великой Отечественной войны, блокадникам и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а по 5 тысяч — вдовам участников ВОВ и детям войны. По словам Сухенко, в мае 2024 года потребуется потратить 1,43 млрд рублей. Это 229,8 тысяч человек, уточнил чиновник. В последующие годы предполагается уменьшение цифр, следует из слов Сухенко:

- В мае 2025 года эта сумма составит 1 354 310 000 для, предположительно, 217 600 человек. В мае 2026 года по расчетам это 1 276 860 000 рублей для 206 000 человек.

В целом идея правительства всем депутатам пришлась по душе. Только один момент смутил депутата от "Яблока" Бориса Вишневского. Он отметил, что выплаты власти Петербурга планируют выплачивать только тем ветеранам, которые не уехали жить в другую страну.

- Если речь идет о наших питерских, ленинградских блокадниках и ветеранах, от того, что они выехали на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, они блокадниками или ветеранами войны быть не перестали. Есть ли возможность сделать так, чтобы эта выплата все-таки им полагалась тоже? - поинтересовался "яблочник".

Сухенко перенаправил вопрос председателю комитета по социальной политике Елене Фидриковой. Она отметила, что рассматривается региональная выплата.

- Безусловно, все ветераны, все жители блокадного Ленинграда независимо от места проживания заслуживают и уважения, и соответствующие выплаты. Но, я знаю, аналогичный указ президента будет принят на федеральном уровне. Сегодня мы рассматриваем бюджет Санкт-Петербурга и вправе распоряжаться бюджетными средствами только в соответствии с Соцкодексом на граждан, которые имеют постоянное место жительства или место регистрации в Санкт-Петербурге, - ответила Фидрикова.

Других вопросов по содержанию документа у парламентариев не возникло. За него проголосовали 48 человек, а после заседания на брифинге с журналистами горячо поддерживали введение выплат.

Другой вопрос про деньги гражданам касался детских пособий. Сейчас в федеральном законодательстве прописано, что они выплачиваются на детей до 17 лет. Однако в Семейном кодексе сказано, что детьми считаются люди, не достигшие 18 лет, отметил депутат от "Единой России" Денис Четырбок. Он вместе с однопартийцем Александром Ржаненковым подготовил правку федерального законодательства — увеличить порог по выплатам на детей до 18 лет.

- Таким образом, на наш взгляд, нормы федерального закона, которым установлено детское пособие, входят в противоречие с Семейным кодексом Российской Федерации. Необходимо также отметить, что дети в возрасте от 17 до 18 лет, как правило, продолжают обучение в школах или колледжах, на постоянной основе они не работают, и фактически затраты, связанные с содержанием таких детей, продолжают нести их родители, - заявил Четырбок.

Этот законопроект парламентарии поддержали единогласно, а на брифинге тоже активно комментировали. Спикер ЗакСа Александр Бельский рассказал, что в Москве власти установили свои выплаты, которые как раз начисляются до 18 лет. Петербург же пока надеется на благоразумие Государственной думы:

- Мы надеемся, что будет принято на федеральном уровне решение. Если не будет принято на федеральном уровне решение об изменении, то тогда будем рассматривать уже здесь, непосредственно в Петербурге, и тоже принимать решения о том, чтобы выплаты были до 18 лет, - сказал Бельский.

Проекты "Яблока"

Законопроекты "Яблока" в петербургском ЗакСе редко рассматривают на заседаниях. В повестке на 8 ноября оказалось сразу два документа от "яблочников", но один из них нейтрализовали сразу в начале собрания.

Депутат от "Единой России" Владимир Носов попросил исключить проект "Яблока", которым предлагается устанавливать законом минимальный размер платы за капитальный ремонт. Сейчас это делает правительство Петербурга без согласования с парламентом. Носов заявил, что у проекта оппозиционеров есть недостатки:

- Указанный проект нуждается в доработке, отсутствует заключение губернатора Санкт-Петербурга на проект закона, и предлагаемые изменения действующего порядка по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт не имеют достаточных обоснований и не соответствуют методическим рекомендациям Минстроя, - аргументировал Носов.

Депутат от "Яблока" Вишневский хотел было что-то возразить или уточнить, но его пресек спикер Бельский. Последний заявил, что вопросы в данный момент регламентом не предусмотрены. За исключение законопроекта из повестки дня проголосовали 34 депутата, а против — 13.

Второй законопроект "Яблока" все же дошел до обсуждения. Лидер фракции Александр Шишлов рассказал, что они предлагают увеличить штат Санкт-Петербургской избирательной комиссии — чтобы работать там могли все желающие члены избиркома с правом решающего голоса, а не только восемь из них. Эти трудящиеся: председатель, его заместитель и секретарь, а остальные выбираются голосованием среди членов ГИК, напомнил Шишлов.

- Остальные работают, как говорится, на общественных началах. У них даже нет собственного рабочего места в помещениях Горизбиркома для ознакомления с документами, для подготовки альтернативных проектов решений, ответов на обращения к ним. <...> На практике, в деятельности по организации и проведению выборов привлекаются только члены комиссии, работающие на постоянной основе, - рассказал "яблочник".

Он добавил, что внештатных членов ГИК практически никогда не приглашают на рабочие совещания. Из-за этого члены избиркома изначально находятся в заведомо неравном положении, считает депутат. По его словам, "Яблоко" предлагает свои законопроектом устранить дискриминирующую практику.

Депутаты от "Единой России" в своих вопросах по документу сконцентрировались на личности представителя "яблочников" в Горизбиркоме Павле Шапчице. В частности, депутат Четырбок отметил, что Шапчиц основную часть времени проводит в Сербии, оттуда же и участвует в заседаниях комиссии. На это Шишлов ответил, что их член комиссии был бы в Петербурге, если бы смог трудоустроиться в ГИК. Четырбок же предположил, что проект оппозиционеров больше похож на их попытку "поддержать своего однопартийца на чужбине, а не как восстановление или следование принципу равенства политических партий".

Другой единоросс Константин Чебыкин подхватил тему и в очередной раз высказался об уехавших из России гражданах, точнее, муниципальных депутатах. По его мнению, такие люди "предали" Россию, и трудоустраивать их тут не надо. Шишлов попросил его говорить о сути вопроса, а не о его "придумках".

Сырым проект назвал представитель КПРФ Алексей Зинчук. Он предложил трудоустроить члена ГИК от "Яблока" Шапчица в жилконтору в своем округе. При этом Зинчук заявил о поддержке идеи устраивать в штат представителей партий в Горизбиркоме.

За законопроект выступил беспартийный член фракции "Справедливая Россия — За правду" Михаил Амосов. По его словам, еще от "дедушки Ельцина" к нам пришла ущербная модель формирования избиркомов. Половина от комиссии назначается губернатором, а он представляет ту или иную политическую силу — так одна из партий получает преимущество в избирательной комиссии, заявил Амосов. Другую проблему обозначило сейчас "Яблоко", добавил депутат:

- Представители каких-то партий путем голосования в самой избирательной комиссии лишаются работы на постоянной основе. Вдумайтесь: те, кто находится в большинстве в избирательной комиссии, могут дискриминировать тех, кто находится в меньшинстве. Это ненормальная ситуация, её нужно поправлять, - считает Амосов.

С ним, правда, согласились не все. Законопроект "Яблока" набрал только 16 голосов "за" — этого не хватило для прохождения во второе чтение.























текст: София Саттарова, фото: Михаил Масленников