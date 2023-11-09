Петербургские пары получат 75 тысяч рублей в честь 75-летия супружеской жизни

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в Социальный кодекс города, согласно которому супружеские пары, прожившие вместе 75 лет, получат выплаты, об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Размер выплаты на 75-летие супружеской жизни составляет 75 тысяч рублей в случае, если оба супруга имеют место жительства в Петербурге.

Однако если один из супругов имеет место жительства в Ленинградской области, то размер выплаты составляет 50% от полной суммы. Это касается выплат не только на 75-летие, но и на 50-летие, 60-летие и 70-летие.

Право получить выплату предоставлено тем петербуржцам, которые отметили юбилей после 1 января 2021 года.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру