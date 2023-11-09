Бастрыкина заинтересовало падение пенсионерки в частной петербургской клинике

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал о травмировании в одной из частных стоматологических клиник Петербурга пожилой женщины. В соцсетях получили распространение сведения о том, что пришедшая на прием 86-летняя пенсионерка упала со стула и сломала руку.

Как отмечает информационный центр, происшествие не вызвало особого сочувствия у сотрудников учреждения: они не стали оказывать женщине первую помощь и попросили ее покинуть клинику через черный ход.

Бастрыкин потребовал от петербургских коллег провести проверку инцидента и доложить о ее результатах.

Фото: пресс-служба СК