Прокуратура и комтранс Петербурга приняли меры к размещению знаков парковки для инвалидов

Петербургская прокуратура и комитет по транспорту провели проверку в Калининском районе после обращения инвалида-колясочника из-за отсутствия знаков, обозначающих парковочные места для маломобильных граждан, об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что знаков действительно нет. По результатам проверки вдоль дома № 59 на улице Металлистов и дома № 44 на Кондратьевском проспекте установили знаки, обозначающие парковочные места для инвалидов.

В прокуратуре также отметили, что соблюдение и защита прав и интересов инвалидов находятся в ведомстве на особом контроле.

Фото: ЗАКС.Ру