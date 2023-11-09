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Новости 12:13

Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики России

фото ЗакС политика Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики России, об этом 9 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова главы ЦБ в ходе выступления в Государственной Думе.

По словам Набиуллиной, нехватка денег — не главная проблема российской экономики.

Также она отметила, что на данный момент экономика почти полностью использует ресурсы в виде рабочих рук и производственных мощностей. 

Кроме этого, Набиуллина назвала ситуацию с кадрами в России острой, в особенности в машиностроении и химпромышленности.

Фото: ЗАКС.Ру


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