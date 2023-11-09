Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики России, об этом 9 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова главы ЦБ в ходе выступления в Государственной Думе.
По словам Набиуллиной, нехватка денег — не главная проблема российской экономики.
Также она отметила, что на данный момент экономика почти полностью использует ресурсы в виде рабочих рук и производственных мощностей.
Кроме этого, Набиуллина назвала ситуацию с кадрами в России острой, в особенности в машиностроении и химпромышленности.