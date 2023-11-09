ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:44

Иностранец пешком попытался нелегально пересечь границу Финляндии с Россией

фото ЗакС политика Иностранец пешком попытался нелегально пересечь границу Финляндии с Россией

Пограничники Финляндии задержали иностранного гражданина, который попытался пешком пересечь границу с Россией, об этом 9 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Инцидент произошел в октябре. Мужчина не успел попасть в Россию, так как его задержал пограничный патруль.

Сотрудники пограничной службы были готовы к попытке пересечения границы. О том, что иностранец планирует незаконно попасть в Россию, пограничники узнали "по наводке гражданского лица".

На данный момент неизвестно, гражданином какой страны был мужчина, но уточняется, что въезд в Финляндию ему запретили на три года.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама