Иностранец пешком попытался нелегально пересечь границу Финляндии с Россией

Пограничники Финляндии задержали иностранного гражданина, который попытался пешком пересечь границу с Россией, об этом 9 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Инцидент произошел в октябре. Мужчина не успел попасть в Россию, так как его задержал пограничный патруль.

Сотрудники пограничной службы были готовы к попытке пересечения границы. О том, что иностранец планирует незаконно попасть в Россию, пограничники узнали "по наводке гражданского лица".

На данный момент неизвестно, гражданином какой страны был мужчина, но уточняется, что въезд в Финляндию ему запретили на три года.

Фото: unsplash.com