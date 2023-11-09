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Новости 13:14

На 41-м году жизни умер заместитель гендиректора по экономике Роскосмоса Максим Овчинников

фото ЗакС политика На 41-м году жизни умер заместитель гендиректора по экономике Роскосмоса Максим Овчинников

Заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников умер на 41-м году жизни из-за тяжелой болезни, об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Максим Овчинников в Роскосмосе курировал вопросы экономики и финансов, а также развивал корпоративную культуру.

В сообщении Роскосмоса сообщают, что уход из жизни Овчинникова является утратой для ракетно-космической отрасли.

До Роскосмоса Овчинников работал заместителем руководителя в Федеральной антимонопольной службе, а в 2018 году он перешел в Роскосмос на должность первого заместителя в возрасте 35 лет, став самым молодым топ-менеджером корпорации. Тогда его назначил Дмитрий Рогозин, по словам которого, Овчинников смог навести финансовый порядок в Роскосмосе.

Фото: пресс-служба Роскосмоса


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