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Новости 13:52

СК в Петербурге проверит информацию о приставаниях мигранта к девочке в самолете

фото ЗакС политика СК в Петербурге проверит информацию о приставаниях мигранта к девочке в самолете

В поле зрения председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина попали распространившиеся в прессе и соцсетях сведения о противоправном поведении мигранта, в ноябре летевшего рейсом из Сургута в Петербург.

Согласно имеющимся данным, иностранец с гражданством Таджикистана приставал на борту к девятилетней девочке. Петербургское управление ведомства уже начало проверку инцидента.

Бастрыкин ожидает доклада о результатах проверки и принятом процессуальном решении.

Отметим, что глава СК в последнее время проявляет к происшествиям, связанным с выходцами из ближнего зарубежья, особый интерес. В прошлом месяце Бастрыкин предложил лишать российского гражданства тех из них, кто отказывается ехать на военную спецоперацию.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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