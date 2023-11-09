Ко второму чтению проекта петербургского бюджета учтут заявки двух медучреждений

Депутат Госдумы Михаил Романов добился от спикера петербургского ЗакСа Александра Бельского рассмотрения заявок, составленных двумя медучреждениями. Их учтут ко второму чтению проекта городского бюджета на три предстоящих года.

Речь идет о дополнительном финансировании родильного дома №6 имени Снегирева (Центральный район), имеющего статус памяника, и Госпиталя для ветеранов войн (Невский район). Первому из них требуется 100 млн рублей для ремонта "Летнего флигеля", а второму - 88,5 млн рублей на ремонт хирургического отделения №3. Законотворцы поддержат от этих учреждений и менее крупные заявки.

Через собственную пресс-службу Романов высказал мнение относительно Госпиталя ветеранов войн.

"Там проходят лечение и реабилитацию те, кто с оружием в руках защищал нашу Родину и отстаивал ее интересы в разных горячих точках в прошлом, и те, кто сейчас участвует в специальной военной операции на Украине. Это госпиталь героев, и город обязан поддерживать его в достойном рабочем состоянии", - заявил единоросс.

Ко второму чтению проекта петербургского бюджета поступило двадцать поправок. О том, как проходило первое чтение документа, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру