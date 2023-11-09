"Адвокат на замену" в деле Громовых

Архивное фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Смольнинском районном суде Петербурга 9 ноября огласили обвинение бывшему чиновнику Ивану Громову и его брату. Их вместе с другими фигурантами судят по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК). Конкретно Громовым вменяют 14 эпизодов мошенничества и три эпизода легализации средств. По версии следствия, с 2012 по 2016 год Иван Громов, будучи главой комитета Смольного по информатизации и связи (КИС), в составе преступной группы якобы похитил из городского бюджета порядка 244 млн рублей.

Первое заседание было назначено ещё на 24 октября, но его пришлось отложить из-за болезни бывшего председателя комитета Смольного по информатизации и связи Дениса Чамары. Сегодня он был в добром здравии. В этот раз в зале не досчитались одного из адвокатов - защитника бывшего руководителя Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (ИАЦ) Евгения Геруса. У его адвоката было заседание в другом суде. Собравшиеся принялись в спешке искать замену и даже "скинулись" на оплату - набралось пять тысяч рублей. В итоге защитника "на замену" удалось найти. Сам Герус против нового представителя не возражал.

Оперативно начать заседание все равно не удалось. К двум часам зал нужно было освободить - там было назначено другое заседание по видеоконференцсвязи. У сотрудника прокуратуры тоже появились другие дела.

Когда новый защитник нашелся (предыдущий тоже все же пришел), прокурор освободился, участники процесса начали ждать конвой, который должен был привести арестованных братьев Громовых.

Как это обычно бывает, длительное ожидание негативно сказалось на атмосфере в здании суда. Среди адвокатов завязался спор из-за опоздавшего коллеги. Некоторые заподозрили в действиях адвоката Марка Голованова неуважение к суду и даже заявили о возможности пожаловаться на него в коллегию адвокатов. Также опоздавшему сказали, что он им "не товарищ".

— Мое предложение, конечно, в палату сообщить о вашей деятельности. Неоднократно заставляете себя ждать. Вы не только нас заставляете, людей, могущих выходить, так скажем, из зала заседаний. Есть два узника, понимаете, которые на сегодняшний день находятся в крайне неблагоприятных условиях. Вашими задержками и вашими опозданиями привели к тому, что мы все скинулись, просили коллегу приехать по соглашению. Мы предприняли даже эти меры, чтобы заключенные не терпели ещё больше лишений, а вы при этом при всем, не извинились, - выступила одна из защитниц братьев Громовых.

Заседание, которое собирались начать в 12, стартовало в 14:45. Судья Ольга Матвеева начала слушание с выволочки опоздавшему Голованову. Она направила представление в палату из-за опоздания.

— Почему вы позволяете себе опаздывать на процесс. Почему все должны сидеть и вас ждать? Вы полагаете, что Адвокатская палата имеет возможность за час менять адвоката? Я вас просто предупреждаю, что в Адвокатскую палату направлено мною представление, - заявила судья.

Голованов объяснил судье и коллегам, что прибыл в суд вовремя, к запланированному началу заседания, а во время перерыва был вынужден отлучиться в другой суд.

Прокурор кратко озвучила обвинение фигурантам дела. Иван Громов пожелал высказаться о нем после представления гособвинителем доказательств. Его брат Павел вовсе не разобрался и заявил, что лишен права высказываться по теме.

— Уважаемый суд, выразить свое отношение к предъявленному обвинению я лишен возможности в связи с тем, что обвинение непонятно. Мне непонятно. Противоправные действия, изложенные в обвинении, не конкретизированы. В частности не разъяснено, в чем выражается координация, взаимодействие и контроль похищенных бюджетных денежных средств, в связи с чем я по сути лишен возможности согласиться и поддержать суть предъявленного обвинения, — рассказал Павел Громов.

Часть фигурантов дела отказались говорить о своем отношении к предъявленному обвинению, пожелав дождаться представления доказательств стороны обвинения.

Следующее заседание назначили на 16 ноября. Адвокату Голованову, вероятно, снова придется непросто. У него на этот же день назначено очередное заседание в Невском районном суде.

Ранее в этот же день Смольнинский районный суд начал рассматривать иск прокуратуры к братьям Громовым. Ведомство хочет обратить в доход государства недвижимость, принадлежащую одному из братьев. По представленной в иске оценке, сумма имущества составляет почти половину миллиарда рублей.

Константин Леньков