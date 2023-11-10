Бывшую территорию "Ленфильма" на улице Тамбасова разрешили застраивать

Чиновники Смольного выдали разрешение на строительство первых двух девятиэтажек на территории в Красносельском районе, ранее принадлежавшей "Ленфильму". Об этом пишет "Деловой Петербург". Речь идет об участке, ограниченном улицей Тамбасова, Новобелицкой улицей и внутриквартальными проездами между ними. Застройщиком выступает ООО "РСТИ на Тамбасова". Участок был выкуплен два года назад у киностудии, переживавшей финансовые трудности, за 1,5 млрд рублей.

Согласования ожидают другие корпуса будущего ансамбля, которые расположатся по соседству. Примечательно, что один из них хотят возвести в двух шагах от объекта культурного наследия - "Дачи Эбсворт" ("Литании"), представляющей собой южную часть парка Новознаменка. Девелопер также должен будет построить на местности детский сад на 200 мест.

В окончательном варианте жилой комплекс предусматривает строительство 819 квартир, которые расположатся на площади более 30 тысяч кв. метров. Дома будут отличительную особенность, а именно трехэтажные арки в качестве въездов во двор.

Фото: ЗАКС.Ру