На площади Стачек открыли памятник милиционерам, погибшим в блокаду

По случаю Дня сотрудника органов внутренних дел официальные лица Петербурга торжественно открыли памятник, посвященный тем милиционерам, кто погиб в годы блокады. Монумент расположился на площади Стачек. Он отсылает к подвигу советского милиционера Павла Винокурцева, который в ноябре 1941 года ценой собственной жизни спас девочку во время бомбежки.

Как и в других речах последнего времени по разным поводам, губернатор Александр Беглов сослался на авторитет главы государства.

"Президент Владимир Владимирович Путин призвал с душой отметить этот священный день. По предложению ветеранов в городе уже установлены памятники блокадному учителю и блокадным медикам", - приводит фрагмент его выступления пресс-служба Смольного.

По мнению спикера ЗакСа Александра Бельского, защищавшие город от врага и от преступности милиционеры в 1941-1944 годах представляли собой образец верности присяге.

фото: Спикер Бельский / Telegram