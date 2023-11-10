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Новости 16:12

На площади Стачек открыли памятник милиционерам, погибшим в блокаду

фото ЗакС политика На площади Стачек открыли памятник милиционерам, погибшим в блокаду

По случаю Дня сотрудника органов внутренних дел официальные лица Петербурга торжественно открыли памятник, посвященный тем милиционерам, кто погиб в годы блокады. Монумент расположился на площади Стачек. Он отсылает к подвигу советского милиционера Павла Винокурцева, который в ноябре 1941 года ценой собственной жизни спас девочку во время бомбежки.

Как и в других речах последнего времени по разным поводам, губернатор Александр Беглов сослался на авторитет главы государства.

"Президент Владимир Владимирович Путин призвал с душой отметить этот священный день. По предложению ветеранов в городе уже установлены памятники блокадному учителю и блокадным медикам", - приводит фрагмент его выступления пресс-служба Смольного.

По мнению спикера ЗакСа Александра Бельского, защищавшие город от врага и от преступности милиционеры в 1941-1944 годах представляли собой образец верности присяге.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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