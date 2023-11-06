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Поздравление Газманову от Беглова не обошлось без ссылки на президента

фото ЗакС политика Поздравление Газманову от Беглова не обошлось без ссылки на президента

Петербургский губернатор Александр Беглов обратил внимание на 55-летие сценической деятельности 72-летнего певца Олега Газманова. Творческий юбилей Газманов отметил в БКЗ "Октябрьский" накануне. Вечером того же дня Беглов выступил с официальным поздравлением к артисту, размещенным на сайте Смольного. Опубликованное обращение начинается не с фигуры адресата, а с личности главы государства.

"Президент Владимир Владимирович Путин назвал Вас ярчайшим представителем российской эстрады. Ваши песни посвящены Родине, ветеранам, воинам-защитникам. В них – сила, душа и подвиги нашего народа", - гласит текст, принадлежащий губернатору.

Чиновник отметил, что пожилой поп-исполнитель имеет в своем репертуаре в том числе песни о Петербурге. Выступая от имени всех жителей города, его руководитель заявил, что Петербург всегда Газманову рад.

Двумя днями ранее Беглов поздравил горожан с Днем народного единства. Важнейшим олицетворением этого единства, согласно тексту выступления, стал для него Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру


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