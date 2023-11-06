Поздравление Газманову от Беглова не обошлось без ссылки на президента

Петербургский губернатор Александр Беглов обратил внимание на 55-летие сценической деятельности 72-летнего певца Олега Газманова. Творческий юбилей Газманов отметил в БКЗ "Октябрьский" накануне. Вечером того же дня Беглов выступил с официальным поздравлением к артисту, размещенным на сайте Смольного. Опубликованное обращение начинается не с фигуры адресата, а с личности главы государства.

"Президент Владимир Владимирович Путин назвал Вас ярчайшим представителем российской эстрады. Ваши песни посвящены Родине, ветеранам, воинам-защитникам. В них – сила, душа и подвиги нашего народа", - гласит текст, принадлежащий губернатору.

Чиновник отметил, что пожилой поп-исполнитель имеет в своем репертуаре в том числе песни о Петербурге. Выступая от имени всех жителей города, его руководитель заявил, что Петербург всегда Газманову рад.

Двумя днями ранее Беглов поздравил горожан с Днем народного единства. Важнейшим олицетворением этого единства, согласно тексту выступления, стал для него Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру