Адвокат сообщил о переводе Яшина* в Смоленскую область

Политик Илья Яшин* этапирован из московского СИЗО № 4 в следственный изолятор на территории Смоленской области, рассказал его адвокат Михаил Бирюков. Он заявил, что это не последняя точка на маршруте его подзащитного.

"Илья Яшин* этапирован из СИЗО-4 г. Москвы в СИЗО-1 Смоленской области. Конечно, это не последний пункт назначения", — написал Бирюков в соцсетях.

О том, в какой именно колонии оппозиционер будет отбывать назначенное наказание, пока неизвестно.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков про армию (п. д. ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено из-за ролика, опубликованного в YouTube-канале политика. В апреле 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор.

Ранее Яшин* сообщил, что ожидает возбуждения против себя уголовного дела об уклонении от обязанностей, возложенных на иноагентов (ст. 330.1 УК РФ).

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру