В Петербурге определились с проектом памятника Шаляпину

В Петербурге подвели итоги конкурса на лучший проект памятника выдающемуся оперному певцу Федору Шаляпину, рассказали 10 ноября в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре. Первое место досталось скульптору Евгению Ротанову и архитектору Ивану Кожину.

Церемония награждения состоялась в пятницу днем в атриуме комендантского дома Петропавловской крепости. Свои эскизные проекты на конкурс представили соискатели из Петербурга, Калининграда, Москвы, Челябинска и Оренбурга.

"Экспертное жюри под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко рассмотрело порядка 70 эскизных проектов памятника и выбрало трех победителей", — поведали в пресс-службе КГА.

Помимо Ротанова и Кожина в тройку победителей вошли Арсен Левонян и Елизавета Силаева, получившие второе место, а также Константин Гарапач, занявший третью по счету позицию.

Скульптор Кожин ранее стал автором памятника поэту Александру Блоку, установленный в январе на улице Декабристов.

Комитет по градостроительству и архитектуре/ "ВКонтакте"