Минюст внес Сергея Шелина* в реестр иноагентов

Петербургский публицист Сергей Шелин (Колдобский)* оказался внесен 10 ноября в реестр иноагентов. Кроме него, Минюст внес в список псковского политика Алексея Малова**, студенческое издание "Гроза"*** и проект "Кедр.медиа"****.

Говоря о причинах вынесенных решений, в Минюсте заявили о том, что Шелин* участвовал в распространении материалов иноагентов и сам при этом "осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации". Также ему в вину поставили сотрудничество с иностранным изданием и с изданием, признанным иноагентом.

Малов**, по версии Минюста, распространял недостоверную информацию о политике и решениях российской власти. Помимо этого ему припомнили проживание вне пределов России.

В случае с проектом "Гроза"*** чиновники заявили, что тот будто бы пропагандировал нежелательную в России иностранную образовательную организацию и распространял фейки о принимаемых российскими властями решениях, в том числе в сфере образования. Касательно "Кедр.медиа"**** в министерстве сообщили, что медиапроект якобы участвовал в распространении материалов иноагентов и недостоверной информации о действиях российских властей, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности.

*Минюст внес Сергея Шелина (Колдобского) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Алексея Малова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Грозу" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Кедр.медиа" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру