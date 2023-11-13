На башне мясокомбината имени Кирова появился призыв сохранить комплекс

Градозащитники разместили на 42-метровой башне мясокомбината имени Кирова (Самсон) растяжку с надписью "Сохраним", передает 13 ноября Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Таким способом активисты призвали уберечь конструктивистский ансамбль от застройки.

Защитники мясокомбината опасаются, что комплексу угрожает снос ради возведения на его территории кварталов жилой застройки. Они также высказались за отмену судебного решения о снятии комплекса с охраны.

О соответствующем решении Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти стало известно в первой половине октября. Позже КГИОП выразил с ним несогласие и пообещал оспорить в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"