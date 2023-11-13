Суд в Москве зарегистрировал протокол на Яшина*

Бабушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол об отсутствии в публикациях плашки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), составленный в отношении политика Илью Яшина*. Оппозиционеру грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

"Судом получен административный протокол в отношении Яшина* <...> по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях", — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения дела пока не назначена, следует из данных на сайте суда.

Ранее Яшин* сообщил об угрозе возбуждения против себя уголовного дела по статье об уклонении от обязанностей, возложенных на иноагентов (ст. 330.1 УК РФ). При этом он заявил о нежелании соблюдать требования законодательства об иноагентах.

На прошлой неделе появилась информация о переводе Яшина* в СИЗО на территории Смоленской области. В декабре 2022 года его приговорили к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков про армию (п. д. ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру